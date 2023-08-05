УЕФА дал матчу Нефтчи – Бешикташ особый статус

Решение УЕФА позволить провести три первых матча азербайджанских клубов в рамках еврокубковых квалификаций на своем поле, не пожелав проводить два матча в Стамбуле, озадачило всех.

Azerisport.com узнал некоторые детали подобного решения. Проведение двух матчей в Баку и один в Масазыре, почти примыкающим к столице, не столь рискованно для УЕФА, чем два матча на больших стадионах в Стамбуле, где риски в плане безопасности гораздо выше и соблюдение мер безопасности становится сложным, передает Day.Az.

Но даже при этом УЕФА был не против, если одна из гостевых команд согласилась бы сыграть 9 августа. Однако, учитывая, что команды сразу строят планы на поездку, бронируют чартерные рейсы и другие детали поездки, то было сложно пойти на изменения. Был шанс перенести матч "Сабах" - "Партизан" на 9 августа, но сербы, ссылаясь на воскресную игру в национальном чемпионате, отказались от этой идеи. Хотя встречу "Сабах" - "Габала" в рамках 1-го тура АЗПЛ уже собирались перенести, и гости были не против.

Тем не менее, матч между "Нефтчи" и "Бешикташем" будет носить статус повышенного риска (High risk), поэтому меры безопасности будут соответствующими. С другими играми проблем нет, особенно, с матчем на стадионе "Банк Республика Арена", который расположен в Масазыре.

