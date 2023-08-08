В предстоящий четверг азербайджанские "Карабах", "Сабах" и "Нефтчи" проведут свои первые матчи в рамках 3-х квалификационных раундов в еврокубках. Так, агдамцы сыграют в 3-м раунде Лиги Европы с финским ХИК, а "Сабах" и "Нефтчи" ожидают встречи в 3-м раунде Лиги конференций с сербским "Партизаном" и турецким "Бешикташем". Azerisport.com решил поближе рассмотреть предстоящих соперников азербайджанских клубов, передает Day.Az

ХИК (Финляндия)

Новый оппонент "Карабаха" - действующий чемпион Финляндии, самая титулованная и вне всякого сомнения лучшая команда своей страны в 21-м веке. ХИК, или полностью "Хельсинский футбольный клуб", является одним из старейших клубов Европы и самым старым в самой Финляндии (116 лет). На его счету 32 чемпионства и 14 побед в Кубке, и оба показателя являются рекордными в стране.

Нынешний ХИК - любопытный коллектив. Клуб, который болельщики прозвали крайне оригинальным прозвищем "клуб", начинал свой еврокубковый путь этим летом, как и "Карабах", в квалификации Лиги чемпионов. Но финны не справились с норвежским "Мольде" (1:0, 0:2), и теперь и предстоит встреча с чемпионами Азербайджана. Важный нюанс, который следует упомянуть: ХИК находится в более сыгранной форме, чем "скакуны", так как чемпионат Финляндии сейчас в самом разгаре. С учетом этого, представитель Скандинавии уже находится в более выгодном положении.

Если взглянуть на общую стоимость "сине-белых", принимая во внимание данные известного портала Transfermarkt, то она почти в два раза уступает "Карабаху" - всего 7,55 млн евро против 12,90 млн евро "скакунов". В целом в составе ХИК, возглавляемого главным тренером Тони Коркеакуннасом, нет громких или известных имен и всего шесть легионеров. Среди них можно выделить испанского форварда Бояна Радуловича, ныне лучшего бомбардира команды в чемпионате (11 мячей после 18-и туров).

Но на самом деле, "клуб" показывает очень хорошую командную игру, можно даже сказать, сплоченную. Оно и нестранно, учитывая, что он играет под руководством Коркеакуннаса уже четыре года. В немалой степени за счет такой игры финский чемпион в прошлом сезоне прошел в групповую стадию Лиги Европы. К слову, в 21-м веке это было всего второе участие хельсинской команды в основной сетке ЛЕ. Также она пробивалась в группы Лиги конференций в позапрошлом сезоне. Отсюда можно сделать нехитрый вывод, что ХИК намерен третий сезон подряд добиться этого. Вопрос лишь в том, смогут ли они добиться этого в ЛЕ или ЛК.

Кстати, нельзя не вспомнить, что совсем недавно, всего два года назад, ХИК уже приезжал в Азербайджан на еврокубковый матч. В тот раз финский коллектив сошелся с "Нефтчи" в этом же раунде квалификации ЛЕ, и был беспощаден к бакинцам в домашнем матче (2:2, 3:0).

ПАРТИЗАН (Сербия)

"Сабаху", проводящему дебютный евросезон, не особо повезло со жребием, который вывел его на столь грозного и именитого противника уже в 3-м раунде ЛК. "Партизан" - один из двух грандов и самых титулованных клубов сербского футбола наравне с "Црвена Звездой". Если объединить выступление команды за всю ее историю в трех разных странах - Югославии, Сербии и Черногории, Сербии, то в ее активе 27 чемпионских титулов. Причем, в сербско-черногорский периоды был рекорд по трофеям - 8 чемпионств. Если брать современную Сербию, то и здесь у "Партизана" 8 чемпионств, на одно меньше, чем у заклятого врага, "Црвены Звезды".

Однако за последние годы белградский коллектив не испытывал радости от чемпионств. Последнее случилось в 2017-м, и с тех пор они не поднимались выше второй строчки. Да и в целом последним трофеем является Кубок Сербии, добытый в 2019-м. А минувший сезон получился и вовсе провальным по меркам клуба - 4-е место. Более того, после ухода из команды главного тренера Александара Станоевича за сезон ею руководили сразу три разных наставника. Последний из них, Игор Дуляй, все еще у руля "гробари" (в переводе с сербского - "гробовщики").

Состав белградцев, разумеется, оценивается гораздо выше, чем у "Сабаха" - 39,25 млн евро против 11,23 млн евро. Самым дорогим футболистом "Партизана" считается малийский вингер Фуссени Диабате, перебравший сюда прошлым летом из турецкого "Трабзонспора". 27-летний нападающий успел поиграть и за другие турецкие клубы, как "Сивасспор", "Гезтепе", "Гиресунспор", и даже за английский "Лестер". Есть и интересные знакомые лица, как израильский хавбек Бибрас Натхо. 35-летний полузащитник, более известный еще по выступлениям за российский "Рубин", в свое время играл против того же "Нефтчи" в составе казанцев.

Но, разумеется, упоминая "Нефтчи", нельзя не отметить новичка белградцев, бразильского форвард Салданью. Нападающий выступал за "нефтяников" с начала года, а летом готовился с ними к новому сезону, как за несколько дней до еврокубкового старта фактически "кинул" их и перебрался в "Партизан", оставив бакинцев с новой проблемой в лице срочного поиска форварда. Салданья неплохо начал за новый клуб, и уже забил по голу в каждому из двух сыгранных матчей в чемпионате Сербии. Пришелся ко двору, судя по всему.

В целом, конечно, "Партизан" - довольно опасный соперник, с которым нужно быть начеку. Пусть он и стал четвертым в Сербии по итогам сезона, это не помешало ему стать вторым по количеству забитых мячей, уступив только чемпиону "Црвене Звезде".

БЕШИКТАШ (Турция)

Бакинскому "Нефтчи" в соперники по 3-му раунду ЛК досталась команда, о которой в Азербайджане знает чуть ли ни каждый, кто увлекается футболом, от мала до велика. Популярнее разве что "Галатасарай". "Бешикташ" - один из трех гегемонов турецкого футбола, и второй, после того же "Галатасарая", кто достается в соперники "Нефтчи" на стадии еврокубковой квалификации. Среди трех гегемонов Турции - самый возрастной: в этом году "Бешикташ" празднует свое 120-летие. И все трое выступают в Суперлиге дольше всех остальных - уже 66-й сезон.

В активе "черных орлов" 16 чемпионств, и по этому показателю он уступает "Галатасараю" (23) и "Фенербахче" (19), и 10 побед в Кубке, а это второй показатель, впереди все тот же "Джим Бом" (18). Последний свой успех в Суперлиге "Бешикташ" добыл в 2021-м, однако затем последовало неожиданное падение - 6-е место в сезоне 2021/22. Все же в минувшем удалось подняться, став бронзовыми призерами.

Если мы говорили, что бюджет вышеотмеченных соперников "Карабаха" и "Сабаха" выше или ниже в два или три раза, то здесь разрыв гораздо серьезнее. Речь уже идет о почти 8-кратной разнице: 106,10 млн евро против 14,80. Самыми дорогими футболистами в составе стамбульцев считаются ганец Дэниел Амарти и португалец Жедсон Фернандеш - по 12 млн евро. Но не одним этим показателем стоит выделять футболистов в составе "Бешикташа". Турецкий гранд и до этого был сильным, а этим летом решил основательно укрепиться. Клуб уже подписал Анте Ребича из "Милана", Артура Масуаку из "Вест Хэма", Жана Онану из "Ланса", да и тот же Амарти перебрался недавно из "Лестера". Трансферы, о которых нашим клубам пока остается мечтать.

Не будем забывать, что в составе остались главные забивалы команды - Дженк Тосун и Винсент Абубакар. Иными словами, и без этого опасный и сильный противник за это лето стал еще более опасным и более сильным. Преодолеть такой барьер, да еще и только формирующемуся "Нефтчи", будет настоящим геройством.