ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира

Парижский ПСЖ купил у "Барселоны" форварда сборной Франции Усмана Дембеле. Об этом сообщается на сайте столичной команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний игрок подписал контракт с парижанами до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 23-м номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

"Очень рад присоединиться к ПСЖ, Надеюсь, что буду здесь прогрессировать и радовать болельщиков", - заявил Дембеле. Нападающий - чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил за трехцветных четыре мяча в 37 матчах.

Помимо "Барселоны", Дембеле выступал за "Ренн" и дортмундскую "Боруссию". Он является обладателем Кубка Германии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, а также три раза становился чемпионом страны.