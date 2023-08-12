https://news.day.az/sport/1588985.html Гарри Кейн стал игроком "Баварии"
Гарри Кейн стал игроком "Баварии"
Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн перешел из "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию".
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной сайте немецкого клуба.
Согласно информации, контракт Кейна с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.
30-летний Гарри Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма". В составе лондонской команды он выступал на протяжении последних 19 лет.
Гарри Кейн также является лучшим бомбардиром национальной сборной Англии, записав на свой счет 58 голов.
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