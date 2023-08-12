Гарри Кейн стал игроком "Баварии"

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн перешел из "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной сайте немецкого клуба.

Согласно информации, контракт Кейна с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

30-летний Гарри Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма". В составе лондонской команды он выступал на протяжении последних 19 лет.

Гарри Кейн также является лучшим бомбардиром национальной сборной Англии, записав на свой счет 58 голов.