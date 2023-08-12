Команда Роналду стала обладателем Кубка арабских чемпионов

На Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе состоялся финальный матч Кубка арабских чемпионов, в котором встречались "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 2:1, передает Day.Az.

На 51-й минуте счет открыл нападающий "Аль-Хиляля" Микаэль, которому ассистировал бывший форвард "Зенита" Малком. На 74-й минуте нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сравнял счет на табло. Встреча перетекла в дополнительное время, где Роналду оформил дубль и принес победу своей команде.