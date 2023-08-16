Суперкубок УЕФА: "Севилья" неожиданно выходит вперед в матче против "Манчестер Сити"
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"Севилья" открывает счет. Маркус Акуна отдает отличную голевую передачу в штрафную, где Юссеф Эн-Несири головой отправляет мяч в сетку, в левый угол ворот рикошетом от штанги. Счет 0:1.

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23:03

Победитель Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" встречается с обладателем трофея Лиги Европы УЕФА "Севильей" в матче, который символически открывает новый европейский футбольный сезон, передает Day.Az.