УЕФА объявил номинантов на премию лучшему игроку года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на сайте номинантов на премию лучшему игроку года.

В тройку номинантов попал Лионель Месси, перешедший в июле из французского "Пари Сен-Жермен" в американский "Интер Майами". Также в списке значатся два игрока "Манчестер Сити" - Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне.

36-летний Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. 23-летний Холанд и 32-летний Де Брейне оформили требл в составе "Манчестер Сити": выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.