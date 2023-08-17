https://news.day.az/sport/1590342.html УЕФА объявил номинантов на премию лучшему игроку года
УЕФА объявил номинантов на премию лучшему игроку года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на сайте номинантов на премию лучшему игроку года.
В тройку номинантов попал Лионель Месси, перешедший в июле из французского "Пари Сен-Жермен" в американский "Интер Майами". Также в списке значатся два игрока "Манчестер Сити" - Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне.
36-летний Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. 23-летний Холанд и 32-летний Де Брейне оформили требл в составе "Манчестер Сити": выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.
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