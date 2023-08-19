Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Бывший главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии, передает Day.Az.

"Поприветствуем Спаллетти. Национальной команде нужен был отличный тренер, и я очень рад, что он принял это предложение. Его энтузиазм и опыт будут иметь решающее значение для решения задач, которые ждут Италию в ближайшие месяцы", - заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.