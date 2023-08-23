Олимпия объявила заявку на матчи с Карабахом

Словенская "Олимпия" представила заявку на матчи плей-офф раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главный тренер чемпионов Словении Жоау Энрикеш включил в заявку 25 футболистов.

Вратари: Денис Пинтол, Жан Маурицио, Матевж Видовшек;

Защитники: Жарж Силва, Давид Суалехе, Матео Караматик, Юстас Ласицкас, Марцел Ратник, Ахмет Мухамедбегович, Паскаль Эстрада, Аляж Крефл;

Полузащитники: Саар Федида, Свит Сешлар, Иван Посавец, Валл Янкович, Неманья Гаврич, Агустин Доффо;

Нападающие: Мустафа Нукич, Тими Элшник, Адмир Бистрич, Неманья Мотика, Диогу Пинту, Педро Лукас, Алдин Якупович, Руй Педру.

Первый матч между "Карабахом" и "Олимпией" состоится 24 августа на стадионе "Стожице" в Любляне и начнется в 22:00 по бакинскому времени, а ответный пройдет 31 августа на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 20:00.