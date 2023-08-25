Аль-Наср подписал одного из действующих обладателей Лиги Чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

О переходе 29-летнего испанца объявила пресс-служба в соцсетях клуба. Ранее сообщалось, что зарплата защитника в "Аль-Насре" составит около 25 миллионов евро в год.

Ляпорт выступал за "Манчестер Сити" с 2018 года. Он провел за "горожан" 180 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В составе "Манчестер Сити" Ляпорт 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.