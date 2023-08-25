https://news.day.az/sport/1592182.html Аль-Наср подписал одного из действующих обладателей Лиги Чемпионов - ФОТО
Аль-Наср подписал одного из действующих обладателей Лиги Чемпионов - ФОТО
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
О переходе 29-летнего испанца объявила пресс-служба в соцсетях клуба. Ранее сообщалось, что зарплата защитника в "Аль-Насре" составит около 25 миллионов евро в год.
Ляпорт выступал за "Манчестер Сити" с 2018 года. Он провел за "горожан" 180 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.
В составе "Манчестер Сити" Ляпорт 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.
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