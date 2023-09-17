Сын азербайджанского борца стал чемпионом мира

В Белграде проходят финальные схватки чемпионата мира по вольной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, чемпионом мира в 61 кг стал Витали Аружау (Виталий Оруджев) из США.

Виталий сын азербайджанского борца Вугара Оруджева, который долгие годы живет в США и работает тренером.

