https://news.day.az/sport/1599388.html Шведский клуб заинтересован в хавбеке сборной Азербайджана
На данный момент "Кальмар" идет в чемпионате Швеции на 8-м месте, имея в активе 33 очка.
Шведский клуб заинтересован в хавбеке сборной Азербайджана
Хавбек азербайджанского футбольного клуба "Габала" Эмиль Сафаров попал в сферу интересов шведского "Кальмара".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, представители шведского клуба продолжат наблюдать за игрой футболиста до зимнего перерыва, а уже после планируют провести переговоры с "радарами" по вопросу его трансфера.
На данный момент "Кальмар" идет в чемпионате Швеции на 8-м месте, имея в активе 33 очка.
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