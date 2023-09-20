Шведский клуб заинтересован в хавбеке сборной Азербайджана

Хавбек азербайджанского футбольного клуба "Габала" Эмиль Сафаров попал в сферу интересов шведского "Кальмара".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, представители шведского клуба продолжат наблюдать за игрой футболиста до зимнего перерыва, а уже после планируют провести переговоры с "радарами" по вопросу его трансфера.

На данный момент "Кальмар" идет в чемпионате Швеции на 8-м месте, имея в активе 33 очка.

