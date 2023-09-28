Клопп поделился впечатлениями от победы над "Лестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Лестер Сити" (3:1) в третьем раунде Кубка английской лиги, передает Day.Az.

"После первого тайма мы проигрывали со счетом 0: 1. Снова это случилось, нам это не нравится, но это случилось. Не играя сразу особенно хорошо, мы создали множество моментов, которые было действительно трудно упустить, но мы это сделали: сейв, перекладина, что угодно.

В таких случаях важно сохранять позитивный настрой и не гнаться за игрой, просто играть в игру - и это то, что делали ребята. Минута за минутой мы привыкли к этой игре, и, честно говоря, это было лучшее выступление", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

В четвёртом раунде Кубка лиги "Ливерпуль" сыграет в гостях с "Борнмутом".

После шести туров чемпионата Англии мерсисайдцы занимают второе место с 16 очками. Лидирует в таблице "Манчестер Сити" (18 очков).