Месси может вернуться в Европу

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Inter Miami FC Hub.

Сейчас "Интер Майами" занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф "Интер Майами" отстает на шесть очков.