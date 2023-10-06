https://news.day.az/sport/1604153.html Месси может вернуться в Европу
Месси может вернуться в Европу
Футболист "Интер Майами" Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Inter Miami FC Hub.
Сейчас "Интер Майами" занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф "Интер Майами" отстает на шесть очков.
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