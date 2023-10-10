Месси может переехать в чемпионат Саудовской Аравии

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС "Интер Майами", может перейти в один из клубов Садовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Sport.es.

Саудовцы могут арендовать Месси до февраля 2024 года, когда начнется новый сезон МЛС.