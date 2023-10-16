Сборная Турции пробилась на Евро-2024

Сборная Турция по футболу дома одержала победу над командой Латвии в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы.

Как передает Day.Az, встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе турецкой сборной голы забили Юнус Акгюн (58-я минута), Дженк Тосун (83, 90+2), Мухаммед Керем Актюркоглу (87).

Таким образом, сборная Турции обеспечила себе на участие на Евро-2024 вне зависимости от результатов других матчей в группе.