https://news.day.az/sport/1606771.html Сборная Турции пробилась на Евро-2024
Сборная Турции пробилась на Евро-2024
Сборная Турция по футболу дома одержала победу над командой Латвии в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы.
Как передает Day.Az, встреча завершилась со счетом 4:0.
В составе турецкой сборной голы забили Юнус Акгюн (58-я минута), Дженк Тосун (83, 90+2), Мухаммед Керем Актюркоглу (87).
Таким образом, сборная Турции обеспечила себе на участие на Евро-2024 вне зависимости от результатов других матчей в группе.
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