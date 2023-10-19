Нападающий «Милана» пропал в Швеции

Нападающий "Милана" Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский "Норчепинг", пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Родственники и представители клуба ничего не знают о местонахождении игрока в течение последних 14 дней. Футболист не появляется на тренировках, связаться с ним не удается.

"Я хочу знать, в порядке ли он. Меня беспокоит то, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я много раз пытался ему позвонить, но до него трудно дозвониться. Я не теряю надежды, что он вернется", - заявил спортивный директор "Норчепинга" Тони Мартинссон.

Арендное соглашение "Милана" с "Норчепингом" истекает в начале ноября, после этого 20-летний игрок обязан вернуться в расположение итальянской команды. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Швеции, в которых не отметился результативными действиями.