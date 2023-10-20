Моуринью возвращается в мадридский "Реал"?

Мадридский "Реал" планирует вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера следующим летом и рассматривает его как основную замену Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, ожидается, что Анчелотти покинет Мадрид в конце сезона, чтобы занять место тренера сборной Бразилии. Испанская команда сейчас ищет ему замену.

Имя Моуринью циркулирует в столичном клубе как самое предпочтительное среди всех кандидатов. Португальский тренер сейчас возглавляет "Рому", но наверняка уйдёт, когда его контракт истечёт летом.

Моуринью провёл во главе "сливочных" три года, присоединившись к клубу после того, как привёл "Интер" к европейскому и итальянскому треблу. Период его управления командой был полон противоречий, поскольку обострилось его соперничество с "Барселоной" и Пепом Гвардиолой. Моуринью привёл клуб к одному титулу Ла Лиги в 2012 году, а затем ушёл через год после сезона, который он назвал худшим в своей карьере, и его заменил Анчелотти. Сейчас Карло уже второй раз в карьере возглавляет "Реал".