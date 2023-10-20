Бензема может подать в суд на главу МВД Франции

Хью Вижье, адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, заявил, что форвард может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за слов о связях игрока с террористической организацией, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мы рассматриваем иски против этого министра по поводу применения, например, закона о манипулировании дорогой для нашего правительства информацией... и клеветы или даже публичного оскорбления, потому что эта несуществующая связь с "Братьями-мусульманами" (организация запрещена в России), о которой он говорит, явно преподносится как нечто уничижительное. Неприемлемо, чтобы те, кто правит, считали, что им разрешено что-либо делать из чистого оппортунизма", - приводит слова адвоката Le Parisien.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.