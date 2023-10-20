Футболиста «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины

Руководство мюнхенской "Баварии" отстранило от командных тренировок футболиста Нуссайра Мазрауи за поддержку Палестины в своих соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Bild.

Футболист занимался отдельно от основной команды под руководством индивидуального тренера.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: "Вместе мы сила".