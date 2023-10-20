https://news.day.az/sport/1608102.html Футболиста «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины
Футболиста «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины
Руководство мюнхенской "Баварии" отстранило от командных тренировок футболиста Нуссайра Мазрауи за поддержку Палестины в своих соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Bild.
Футболист занимался отдельно от основной команды под руководством индивидуального тренера.
25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: "Вместе мы сила".
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