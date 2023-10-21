Умер Бобби Чарльтон

21 октября в возрасте 86 лет ушел из жизни обладатель "Золотого мяча", легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Бобби Чарльтон. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды, передает Day.Az.

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Им восхищались как за спортивное мастерство и честность, так и за выдающиеся качества футболиста; сэр Бобби навсегда останется в памяти как гигант игры. Клуб выражает искренние соболезнования жене сэра Бобби леди Норме, его дочерям и внукам", - сказано в сообщении.