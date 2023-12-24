В Баку определился победитель десятого Кубка Президента по древнему виду спорта - човган

В Центре конного спорта "Бина" состоялась финальная стадия десятого Кубка Президента по древнему азербайджанскому национальному виду спорта - човган, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана (ARAF), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В полуфинале в результате упорной борьбы команда Sərhədçi Dilbaz победила Omar со счетом 2:1. В финале Polad, победив Sərhədçi Qarabağ со счетом 4:1, стал обладателем Кубка Президента.

В церемонии награждения приняли участие президент ARAF, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Генеральный секретарь и вице-президент ARAF Бахруз Набиев отметил, что в соревновании приняли участие восемь команд, в которых были исключительно национальные породы лошадей, в частности, Карабахский скакун и Делибоз.

"Для нас очень важно развитие национальных пород лошадей и этот процесс будет активно продолжаться. Как известно, недавно был проведен Национальный конный фестиваль и впервые в истории проведен чемпионат мира по човгану. Проведение международных соревнований станет традиционным. Причем, стараемся пропагандировать човган во всем мире. Хотелось бы отметить, что в апреле 2024 года стартует Профессиональная лига по човгану с участием десяти команд. В декабре следующего года вновь будет проведен Кубок Президента. А в начале 2025 года победители этих турниров встретятся в суперкубке. Также мы проведем активную работу, чтобы добиться участия на Олимпийских играх 2028 года по конкуру и дрессажу", - отметил Бахруз Набиев.

Човган (Çövkən) - древняя конно-спортивная командная игра, прародитель современного конного поло. В Азербайджане човган является национальным видом спорта, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У слова "човган" тюркского происхождения есть несколько значений. "Çovutmaq" - ударять, размахивая палкой, другое значение - метель, буря, то есть движения наездника должны быть, как "надвигающаяся буря", "cövlan" - игра коня на скаку.

Можно встретить много фактов и свидетельств, подтверждающих древнюю историю човгана. В результате археологических раскопок, проведенных в местности Оренгала, был обнаружен сосуд с изображением фрагментов игры човган, что подтверждает факт существования этой игры в XI веке в городе Бейлаган. Упоминания об игре човган можно встретить в произведении классика азербайджанской поэзии, мыслителя Низами Гянджеви (1141-1209) "Хосров и Ширин", а также на страницах древнего народного эпоса "Китаби Деде Горгуд".

В современной редакции правила игры таковы: на ровной площадке размером примерно 200 на 120 метров устанавливаются ворота шириной в 3 метра с полукруглыми штрафными площадками радиусом в 6 метров. Игра ведется резиновым или сплетенным из кожаных ремней мячом и специальными клюшками, напоминающими пастушью ярлыгу. В каждой команде по 4 всадника, игра состоит из двух таймов - по 15 минут. Удары по воротам разрешается наносить только из-за пределов штрафной площади.

Фото - Заур Мустафаев.

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