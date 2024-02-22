2023 год был для меня удачным, планов на 2024 год много - буду стремиться выиграть Кубок в Баку, потом нас ждет Чемпионат Европы в Португалии, там как в индивидуальном, так и в командном зачете хочется выиграть "золото", а летом состоится еще один этап Кубка мира.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин.

"Кубок в Баку - мой первый старт в текущем году. У меня был небольшой перерыв из-за травмы, только три недели как я начал тренироваться, восстанавливаюсь. На Кубке мира буду выполнять те комбинации, которые планирую представить на Чемпионате Европы. Товарищи по команде не отстают, ребята в хорошей форме. В финал Кубка мира от страны попадают только два гимнаста, а нас четверо. Поэтому в квалификации будет борьба и между собой, чтобы выйти в финал", - сказал Малкин.

Спортсмен, который был удостоен звания "Гимнаст года" по версии Европейской гимнастики (European Gymnastics), отметил, что это для него крайне почётно.

"Важным для меня будет и 2025 год, пройдут Всемирные игры, а потом Чемпионат мира. Всемирные игры для нас как Олимпийские игры, поэтому хочется выиграть золотую медаль, к тому же медали этого соревнования у меня в копилке пока нет", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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