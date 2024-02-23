Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира в Баку
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сообщает пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В квалификации прыжков на батуте среди женщин Сельджан Махсудова заняла десятую позицию с результатом 54.100 балла.
В полуфинал прошли 24 гимнастки, показавшие наилучший результат в квалификации.
Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.
Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.
В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.
В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре