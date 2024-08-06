"Рвота, температура, озноб" - триатлонистка из Казахстана о последствиях заплыва в Сене
Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала о том, как лечилась после заплыва в Сене на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, ее самочувствие ухудшилось после возвращения домой в Астану.
"Рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты, и вот уже сегодня самочувствие намного стало лучше. Я отошла как физически, так и морально"", - отметила Шабалина.
4 августа стало известно о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. У нее обнаружили кишечную палочку. Позднее кишечную инфекцию обнаружили еще у двух атлетов - швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна.
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