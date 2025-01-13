https://news.day.az/sport/1722635.html Тайсон Фьюри завершил карьеру Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Причины решения Фьюри не назвал. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.
Тайсон Фьюри завершил карьеру
Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Причины решения Фьюри не назвал. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.
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