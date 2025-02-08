В Азербайджане создается новая национальная сборная
В Азербайджане создается новая национальная сборная.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Sportinfo.az сообщили в АФФА.
Сообщается, что руководство сосредоточилось на идее формирования команды U-14. Здесь будут задействованы футболисты, хорошо зарекомендовавшие себя в лиге U-13, организованной АФФА.
Суть создания команды U-14 заключается в том, чтобы не допустить потери перспективных детей и подростков в переходный период и продвинуть их в следующее поколение в старших возрастных группах.
По данным исследования АФФА, именно в этом возрасте большинство игроков прощаются с футболом, что приводит к ограничению отбора для национальных сборных U-15 и U-16.
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