https://news.day.az/sport/1738229.html Фанат "Ньюкасла" ждал 29 лет, чтобы открыть бутылку пива Фанат английского футбольного клуба "Ньюкасл" Джон Бут наконец выпил бутылку пива, которая пролежала в его холодильнике 29 лет. Это произошло после победы его команды в финале Кубка английской лиги, сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.
Фанат "Ньюкасла" ждал 29 лет, чтобы открыть бутылку пива
Фанат английского футбольного клуба "Ньюкасл" Джон Бут наконец выпил бутылку пива, которая пролежала в его холодильнике 29 лет.
Это произошло после победы его команды в финале Кубка английской лиги, сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.
Бут рассказал, что 29 лет назад фанат "Ливерпуля" подарил ему эту бутылку, когда "Ньюкасл" лидировал в Английской премьер-лиге, опережая "Ливерпуль" на 12 очков.
Бут пообещал выпить пиво, когда "Ньюкасл" станет чемпионом, но команда не смогла удержать титул. С тех пор клуб не выигрывал трофеев, а бутылка пива так и оставалась в холодильнике.
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