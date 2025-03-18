Фанат "Ньюкасла" ждал 29 лет, чтобы открыть бутылку пива

Фанат английского футбольного клуба "Ньюкасл" Джон Бут наконец выпил бутылку пива, которая пролежала в его холодильнике 29 лет.

Это произошло после победы его команды в финале Кубка английской лиги, сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.

Бут рассказал, что 29 лет назад фанат "Ливерпуля" подарил ему эту бутылку, когда "Ньюкасл" лидировал в Английской премьер-лиге, опережая "Ливерпуль" на 12 очков.

Бут пообещал выпить пиво, когда "Ньюкасл" станет чемпионом, но команда не смогла удержать титул. С тех пор клуб не выигрывал трофеев, а бутылка пива так и оставалась в холодильнике.