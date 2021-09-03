Граждане этих стран чаще всего посещали Азербайджан в период пандемии - Список
Во время пандемии в Азербайджан приезжали в основном туристы из арабских стран, Турции и России. Однако 5 августа был разрешен въезд в страну авиатранспортом гражданам более 20 государств. Последние наблюдения показывают, что в Азербайджан также прилетают туристы из этих стран.
Об этом в пятницу сказал Trend эксперт в области туризма Джейхун Аширов, передает Day.Az.
Он отметил, что авиатранспортом Азербайджан могут посетить граждане 29 стран.
"Туристы из этих стран могут прибывать в Азербайджан с соблюдением определенных правил карантина. В основном это граждане арабских стран, Турции и России. Есть туристы и из других стран, но их очень мало. В целом, поездки в Азербайджан не носят массовый характер. Около 80 процентов посетителей приезжают с целью туризма. Поскольку туристический сезон уже завершается, ожидается сокращение числа прибывающих из-за границы", - сказал Аширов.
Напомним, что в настоящее время въезд в Азербайджан воздушным транспортом разрешен гражданам 29 стран. Список этих стран выглядит следующим образом:
- Турция,
- Россия,
- США,
- Бахрейн,
- ОАЭ,
- Великобритания,
- Израиль,
- Венгрия,
- Катар,
- Германия,
- Австрия,
- Бельгия,
- Чехия,
- Дания,
- Ирландия,
- Испания,
- Швеция,
- Швейцария,
- Канада,
- Люксембург,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Польша,
- Португалия,
- Сербия,
- Сингапур,
- Словения,
- Словакия,
- Греция.
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