Секретный язык бортпроводников – ТОП-6 часто используемых фраз

Во время полета часто до пассажиров доносятся фразы и слова бортпроводников, значения которых не всегда понятны и порой могут вызвать удивление и даже волнение - о чем это они говорят так секретно? Но все не так страшно - у бортпроводников действительно есть "свой язык", причем, он международный. Нужен он удобства общения по время полета.

При подсказке бортпроводников азербайджанских авиакомпаний AZAL и Buta Airways мы попробовали расшифровать некоторые фразы.

1. "Doors to automatic and cross-check" ("Двери на автоматические и перекрестная проверка"), "Armed Doors for departure" ("Блокировать двери для вылета"), "Armed and cross-check" ("Блокировка и перекрестная проверка")

Эти фразы используются в момент, когда самолет начинает движение, они адресованы бортпроводникам и содержат точную инструкцию ("двери заблокировать", "перекрестная проверка"), о том, что они должны установить дверь так, чтобы задвижка автоматически открывалась, если это необходимо в чрезвычайной ситуации.

Перекрестная проверка - это когда каждый член экипажа проверяет, находится ли дверь другого в правильном положении. В качестве альтернативы используется "cabin crew - disarm doors" ("бортпроводники - снять двери с блокировки").

2. L1, L2, R1, R2

Это места бортпроводников в самолете у каждой двери и рабочая станция. Чем больше самолет, тем больше дверей и больше позиций. Итак, когда звонит переговорное устройство, бортпроводники не называют свое имя, а называют свое местонахождение. L1 - это место старшего члена экипажа у левой передней двери самолета.

3. РАХ (Пакс)

Бортпроводники часто сокращают слова - к примеру, вместо слова "пассажир" используют просто "пакс". "Сегодня у нас на борту 185 паксов" или "Пакс в 5С хотел бы кофе".

4. Fwd, aft и lav

Это обозначения передней и задней частей самолета - так, "Aft galley" "кормовой камбуз" - это камбуз (или кухня, как сказали бы нормальные люди) в самой задней части самолета. Lav относится к уборной, "fwd lav" - это туалет в конкретной части самолета.

5. BKK, SFO, CDG

Бортпроводники часто говорят кодами аэропортов, поэтому, когда их спрашивают, куда они направляются, они обычно называют трехбуквенный код IATA вместо фактического названия города.

6. Alpha bravo charlie (альфа, браво, чарли)

Любой, кто работает в авиации, знает фонетический алфавит, используемый только "работниками неба". Это действительно полезно для ясности при изложении вещей, будь то имя, место или регистрация самолета. Так, бортпроводники используют лима, если хотя уточнить букву/звук Л, оскар (О), танго (Т), сьерра (С).

Приятных и безопасных путешествий!

