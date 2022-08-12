Куда пойти с детьми в Баку

К сожалению, сегодня в Баку нет ни закрытого городского аквапарка, ни дельфинария, ни парка динозавров. У нас нет даже крытого парка аттракционов, убрали их и на бульваре (насколько нам известно, аттракционы переместили на территорию отеля "Губа Палас"). Но не будем зацикливаться на негативе, ведь, несмотря на это, для детей открыты новые интересные места, и AviaTravel представляет нашим читателям 10 самых интересных из них.

1. Городок профессий - Kinderland

Kinderland и городки профессий по его типу появились в Азербайджане совсем недавно. Идею города детских профессий разработал мексиканский предприниматель Хавьер Анкона. В 1999 году в Мексике он открыл KidZania, первый в мире парк игрового обучения (всего 24 парка в 19 странах), реализующий концепцию городка для детей. В целом, Kinderland - яркий пример вернувшегося на нашу родину рынка "edutainment" - "учись развлекаясь". В этом городке у детей есть возможность освоить разные профессии: от строителя до археолога. Для них это интересный и полезный опыт. Ребенок учится ценить труд, получая представление о разных профессиях.

Kinderland Daniz Mall. Цены: Будни - 25 AZN, выходные - 30 AZN;

Kinderlan Shuvelan Park. Цены: Будни - 10 AZN, выходные - 15 AZN;

Kinderland Amburan Mall. Цены: Будни - 10 AZN, выходные - 15 AZN;

Jungle Olimpik star. 40 минут - 6 AZN.

Кроме этих, полюбились и городки Kinderland, расположенные загородом: паркур, Sweet City, Motor City и т.д.

2. Активные игры

Дети любят бросать вызов закону гравитации. Также важно направить их неиссякаемую энергию в правильное русло. В этом случае вам помогут батутные корты. В настоящее время в столице действуют две площадки такого типа:

Sky Park (Daniz Mall). Цены: 1 час 30 AZN.

Batut Arena (Парк офицеров). Цена: 1 час 15 AZN.

К сожалению, в нашей столице нет ледовой арены, но рядом с Центром Гейдара Алиева есть @Bakurink . Здесь ваши дети могут кататься на коньках на покрытом специальным раствором полу все 4 сезона. Цена: 15 минут - 3 AZN.

3. Аквапарк

Итак, об аквапарках, которые по праву считаются одним из самых любимых детских развлечений. Как мы упоминали выше, даже если у нас нет крытого аквапарка, есть большое количество аквапарков под открытым небом.

Указываем цены на самые большие из них:

Dalğa Beach (Шювелян). Цена - 35 AZN;

Mybeach Novxanı. Цена - 15 AZN;

Aquapark Shikhov. Цена - будни 15 AZN, выходные - 20 AZN;

AF Hotel (Novxanı). Цена - 15 AZN.

4. Зоопарк

Одной из самых приятных новостей за последнее время стало то, что в Баку открылся полностью обновленный зоопарк. Вход в наш зоопарк, чистый, аккуратный, без запаха, с приятной атмосферой и интересным ландшафтным дизайном, для детей составляет 2 AZN.

Время от времени повсеместно открывались контактные зоопарки, но ни животные, ни наши зрители не были готовы к этому опыту. По этой причине, если ваш ребенок любит животных и хочет их ласкать и кормить, посетите заповедник Гала или фермы альпак, расположенные в Шамахе.

Мини-зоотур в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" - 5 AZN

Ферма альпак - цена входа на одного ребенка в семейном туре - 35 AZN.

Если вы поедете в Гала, то, конечно, нужно показать детям и сам заповедник. За рассказами о жизни наших предков, они могут увидеть древние курганы и даже выставку произведений искусства из бытовых отходов.

Кроме того, вы сможете приобщить своих детей к пикниковой культуре, которая в Азербайджане делает свои новые шаги. Во многих общественных местах есть условия для этого. Например, парк Деде Горгуд, бульвар Буюкшор, парк Низами, озеро Балыглы и др. Как говорится, спрос рождает предложение. Отдавая дань новой моде, вы также можете арендовать готовые наборы для пикника онлайн. Что может быть удобнее - https://www.instagram.com/pikniksetbaku

Мы также хотели бы включить в этот раздел различного вида прогулки. Хотя детской железной дороги у нас больше нет, но есть катание на катамаране, яхте по бульвару и катание на гондоле в Маленькой Венеции, катание на фуникулере. Поездки на электросамокатах и ​​прокат велосипедов, которые по-прежнему очень модны, также могут развлечь вашего ребенка.

5. Мастер-класс

Если дать в поисковиках запрос "мастер-класс Баку", можно увидеть, сколько интересных мастер-классов проводится каждый день. От кулинарии до гончарного дела, от робототехники до программирования. Стоимость мастер-классов начинается от 10 манатов.

6. Лагерь

Поговорим об еще одном недавнем (после 30-летнего перерыва) тренде: кемпинге. На любые каникулы праздник, на любой бюджет с или без проживания и питания, в центре города, на окраинах, в сельской местности, в горах или даже за границей. По мере увеличения количества лагерей растет и доверие к ним. Эти лагеря учат детей быть независимыми, а это именно то, что необходимо в условиях сегодняшнего мира.

7. Квест

Квесты также являются новым направлением в индустрии развлечений. Обычно комнатный квест представляет собой небольшую групповую игру, в которой участники играют в закрытой комнате по своему выбору. Выбраться из комнаты необходимо в течение 1 часа, а для этого игрокам предстоит найти множество интересных головоломок, ответить на вопросы и использовать свою логику. Сюжеты квестов разные: вы можете раскрыть преступление в роли детектива, стать заключенным и попытаться сбежать из тюрьмы, вы можете раскрыть тайну древних пирамид или причину падения той или иной культуры.

Вместе с тем, в квест-комнатах есть программы, предназначенные для лиц старше 18 лет - клаустрофобия, комната страха и многое другое, они могут серьезно повредить незащищенную детскую психику. Так что, дорогие родители, не поддавайтесь просьбе даже подростков, последствия могут быть тяжелыми.

Цены на одного участника в среднем начинаются от 10 AZN.

8. Ипподром

Стыдно не уметь скакать в Азербайджане, родине карабахских скакунов и древней игры човган. Конечно, сельские жители умели это делать с детства. Для городских детей же для этого существуют 3 больших и несколько маленьких центров, которых опытные тренер пробудят в ваших детях любовь к лошадям:

Бакинский Государственный центр Джыдыр (Bakı Dövlət Cıdır Meydanı)

Конный клуб "Омар"

Конный клуб "Бина"

Конный клуб "Мурад"

Цены в среднем - 10 AZN (прогулка), урок - 50 AZN.

9. Развлекательные центры и детские площадки

Одним из важных моментов является необходимость развлечь детей во время длительного шопинга взрослых. Зачем ребенку просто так блуждать по магазинам или не отрываясь смотреть на смартфон, сидя в ресторанах а-ля карт, пока взрослые заняты?

В этом вопросе к вам на помощь придут Happyland, Kids Planet, Wonderland, Ontop Bowling и т. д. расположенные в торговых центрах. Вас также порадуют детские уголки в ресторанах "Шекспир", "Prive Steak Gallery", "МариВанна", "У дади Макса", "Ватан", Мардакан, "Дуккан" и др.

И, конечно же, выбор в детских развлекательных ресторанах шире, от меню до активностей:

KhanCandy

Lamiland

Lully's Kids Zone

Olimpik Jungle Park и т.д.

10. Культурные центры

И конечно, дорогие родители, мы не можем не упомянуть классические варианты расширения кругозора ребенка и соответствующие развлечения: музей, театр, кино. Среди них выбор достаточно велик. Так как театр и кино зависят от репертуара, в этой статье мы упомянем названия музеев, создающих эффект "ВАУ" исходя из нашего опыта:

Музей естественной истории

Музей неонового искусства.

Из театров рекомендуем театр пантомимы и марионеток.

И знайте, что у ленивого родителя будет ленивый ребенок. Если вы хотите провести время со своим ребенком, есть сотни других вариантов, которые не вписываются ни в одну статью. Так что немного фантазии+терпение+энтузиазм.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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