Жители ОАЭ получат 13 полностью оплачиваемых отпусков в 2023 году

Список государственных праздников на 2023 год включает 13 полностью оплачиваемых выходных, а именно: Новый год по григорианскому календарю с 1 января и Новый год по хиджре, который празднуется с 21 июля 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru, об этом объявил Кабинет министров ОАЭ.

Также будут оплачены выходные на день рождения пророка Мухаммеда, 29 сентября, Национальный день: 2 и 3 декабря (2 дня), Национальный день Духа Союза ОАЭ, который приходится на 2 декабря, когда правительственные ведомства и частные учреждения будут закрыты, чтобы отметить эти события.

Отметим, что "Дух Союза" - официальная тема празднования Национального дня ОАЭ. Он основан на видении и руководстве покойного шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, президента-основателя ОАЭ. Тема дополнена логотипом с силуэтом культового изображения первой конгрегации отцов-основателей ОАЭ 2 декабря 1971 года.