https://news.day.az/tourism/1561769.html Туриста с горной болезнью эвакуировали с высоты 5200 метров - ВИДЕО
Туриста с горной болезнью эвакуировали с высоты 5200 метров - ВИДЕО
Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста, которому стало плохо на высоте 5200 метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным ведомства, группа из двух нижегородцев заранее не зарегистрировала свой маршрут. По пути одному из мужчин стало плохо. Вызвали спасателей.
"Они обнаружили мужчину с признаками горной болезни, после чего его эвакуировали вниз, в п. Терскол", - говорится в сообщении.
В операции участвовали 10 человек из состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
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