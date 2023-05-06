Туриста с горной болезнью эвакуировали с высоты 5200 метров

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста, которому стало плохо на высоте 5200 метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным ведомства, группа из двух нижегородцев заранее не зарегистрировала свой маршрут. По пути одному из мужчин стало плохо. Вызвали спасателей.

"Они обнаружили мужчину с признаками горной болезни, после чего его эвакуировали вниз, в п. Терскол", - говорится в сообщении.

В операции участвовали 10 человек из состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.