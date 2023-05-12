Хаос в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в пятницу, 12 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов - вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета.

В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

