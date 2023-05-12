https://news.day.az/tourism/1563636.html Хаос в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.
Хаос в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы в пятницу, 12 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов - вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета.
В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.
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