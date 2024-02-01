Путешествуйте бесплатно: AZAL разыгрывает 100 бесплатных авиабилетов

Azerbaijan Airlines запускает уникальный конкурс "Время путешествовать", предлагая бесплатные авиабилеты туда и обратно по более чем 40 направлениям. Конкурс будет проходить с 1 по 21 февраля, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В рамках конкурса будут разыграны 100 бесплатных авиабилетов, каждый из которых включает в себя багажный лимит до 23 кг. В конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте авиакомпании, перейдя по ссылке: https://bit.ly/azalcontestpr

50 победителей будут случайным образом выбраны в прямом эфире на официальной странице авиакомпании в Facebook. Результаты будут объявлены каждую неделю - 8, 15 и 22 февраля.

Каждый из 50 победителей получит по 2 бесплатных авиабилета туда и обратно: один для себя, другой для спутника путешествия. Важным условием является необходимость приобретения билетов на один и тот же рейс.

Просим учесть, что в конкурсе можно принять участие только один раз. Чартерные и код-шеринговые рейсы в рамках конкурса не рассматриваются.

Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем бесплатных авиабилетов от AZAL!

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