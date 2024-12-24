Самолет с пассажирами на борту упал в лесу и сгорел

Легкомоторный самолет упал в лесу на западе Мексики и сгорел, по меньшей мере, семь человек не выжили. Подробности сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем 22 декабря Cessna 207 с пассажирами на борту выполнял рейс из населенного пункта Ла-Парота, штат Мичоакан, в Китупан, штат Халиско. По неизвестной причине частный лайнер упал в труднодоступном месте посреди леса.

Спасатели потушили пожар на месте происшествия, также туда прибыли судебно-медицинские эксперты. Проводится расследование.