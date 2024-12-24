https://news.day.az/tourism/1717828.html Самолет с пассажирами на борту упал в лесу и сгорел Легкомоторный самолет упал в лесу на западе Мексики и сгорел, по меньшей мере, семь человек не выжили. Подробности сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Днем 22 декабря Cessna 207 с пассажирами на борту выполнял рейс из населенного пункта Ла-Парота, штат Мичоакан, в Китупан, штат Халиско.
Самолет с пассажирами на борту упал в лесу и сгорел
Легкомоторный самолет упал в лесу на западе Мексики и сгорел, по меньшей мере, семь человек не выжили. Подробности сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Днем 22 декабря Cessna 207 с пассажирами на борту выполнял рейс из населенного пункта Ла-Парота, штат Мичоакан, в Китупан, штат Халиско. По неизвестной причине частный лайнер упал в труднодоступном месте посреди леса.
Спасатели потушили пожар на месте происшествия, также туда прибыли судебно-медицинские эксперты. Проводится расследование.
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