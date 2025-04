https://news.day.az/tourism/1745525.html

Названы лучшие направления для путешествий по миру

Лондон назван лучшим в мире направлением для путешествий по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.