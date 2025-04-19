Названы лучшие направления для путешествий по миру

Лондон назван лучшим в мире направлением для путешествий по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидерство досталось британской столице благодаря историческим достопримечательностям и невероятной атмосфере. Вторую строчку в рейтинге занял индонезийский остров Бали, а третью - Дубай. В первой десятке также оказались Сицилия, Париж, Рим, Ханой, Марракеш, Крит, Бангкок, Хойан.