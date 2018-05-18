Диетологи рассказали о вреде и пользе грибов

Грибы богаты белком, в них нет жиров, зато много витаминов, полезных макро- и микроэлементов. По пищевой ценности их иногда приравнивают к мясу. Тем не менее специалисты не считают грибы диетическим продуктом и не рекомендуют даже совершенно здоровым людям включать их в постоянный рацион, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кладезь питательных веществ

Некоторые виды съедобных грибов или экстракты из них, например ежовики, рядовки, снижают риск развития болезни Альцгеймера и старческой деменции, утверждают ученые из Университета Малайи (Малайзия).

Все дело в высоком содержании эрготионеина и глутатиона - аминокислот, защищающих клетки организма от избытка свободных радикалов, считают специалисты Университета штата Пенсильвания (США).

Известно также, что грибы содержат соли железа, незаменимые для профилактики анемии, йод и витамин В1, поддерживающие иммунитет, важный для сердечной мышцы витамин РР.

Слишком грубые для желудка

"Несмотря на высокое содержание белка, грибы не считаются диетическим продуктом. Их никогда не используют в лечебном питании. Они противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50-100 граммов в день", - рассказывает РИА Новости главный врач клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.

Он объясняет, что питательная ценность грибов нивелируется свойствами грибной клетчатки - хитина. В природе это вещество придает жесткость клеточной оболочке грибов и панцирям насекомых, но оно практически не переваривается человеком. Попадая в организм, такая клетчатка создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу. Злоупотребление грибами чревато кишечной непроходимостью.

Из-за особенностей клеточного строения грибов организм человека способен усвоить всего треть содержащегося в них белка.

"Главное - не переусердствовать. Немного грибов в мясных, мучных блюдах, в виде супа-пюре допустимо, чтобы разнообразить рацион. Но грибы не продукт для ежедневного питания", - подчеркивает Зайнудинов.

Грибы относят с особому царству - со свойствами и растений, и животных. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды. Например, из почвы: выделяют в нее специальные ферменты и потом высасывают оттуда готовые питательные вещества.

Причем организм гриба огромен. Он состоит из грибницы (мицелия), представляющей собой сеть тонких разветвленных нитей и занимающей иногда сотни квадратных метров, и плодового тела, которое, собственно, мы и употребляем в пищу. Питается гриб всей поверхностью мицелия, и то, что было в почве на площади в сотни квадратных метров, концентрируется в плодовых телах. И порой это весьма вредные вещества.

Прежде всего, речь идет о тяжелых металлах (кадмии, ртути, свинце, меди, марганце), радионуклидах и пестицидах, очень опасных для здоровья человека. Как правило, уровень содержания тяжелых металлов в плодовых телах грибов в несколько раз выше, чем в почве, на которой они растут. Например, ртути в грибах может быть в 550 раз больше, чем в грунте. И чаще всего этот металл обнаруживают в белых грибах (Boletus edulis). Медь накапливается в черном грузде (Lactarius necator), а гриб-зонтик (Macrolepiota) особенно быстро впитывает кадмий.

С этой точки зрения рекомендуется собирать грибы вдали от дорог, магистралей, городов и в экологически чистых районах. Соблюдайте дистанцию: не ближе пятисот метров от дорог местного значения и тысячи метров от крупных магистралей с высокой плотностью движения.

С этой точки зрения грибы, растущие на деревьях, например опята, предпочтительнее грунтовых. Они питаются, разлагая древесину, и вредных веществ в них намного меньше.

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