В NASA назвали качества, обязательные для будущего колониста Марса

Психологи из Космического центра имени Линдона Джонсона назвали качества, необходимые для желающих полететь на Марс в составе миссии NASA. Исследование опубликовано в журнале Американской психологической ассоциации American Psychologist, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые сделали акцент на командной работе будущих колонистов Марса. Отмечается, что им придется проводить много времени вместе как в спокойном режиме, так и в критических ситуациях. Так, для того чтобы поддерживать здоровую атмосферу в коллективе, соискатель должен обладать хорошим чувством юмора, но не быть при этом слишком общительным.

"Предлагаемый профиль личности включает в себя высокую эмоциональную стабильность, относительно высокий или высокий уровень уступчивости, умеренную открытость, <...> экстраверсию в диапазоне от низких до умеренно высоких показателей", - говорится в исследовании.

При этом слишком высокие или слишком низкие значения любого личного фактора указывают на то, что человек не готов стать астронавтом, подчеркивают психологи.

NASA считает отправку пилотируемого космического корабля на Марс одной из своих основных целей. В США рассчитывают, что первую миссию можно будет отправить в 2030-2040-х годах, но если нынешние исследования окажутся успешными, сроки могут сдвинуться на середину 2020-х.

В 2019 году к Луне должен был отправиться челнок Orion, однако запуск корабля отложили из-за высокой стоимости проекта и непредвиденных сложностей при разработке. Планировалось, что корабль в дальнейшем может быть использован для полета на Марс.

Планы по освоению Марса также вынашивает глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По словам бизнесмена, первый испытательный полет "марсианского" корабля запланирован на 2019 год, а первый грузовик SpaceX рассчитывает отправить к Красной планете в 2022 году. Конечная цель компании Маска - высаживание на Марсе семян, чтобы создать там условия для человеческой колонии.

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