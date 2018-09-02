Самый старый человек в мире

Жительница Боливии считается старейшим человеком в мире - в этом году ей исполнится 118 лет. Несмотря на столь достопочтенный возраст, старушка до сих пор поёт на своём родном языке кечуа и играет на маленькой гитаре, известной как чаранго, у себя дома в маленькой деревне Сакаба, сообщает Daily Mail. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

За свою долгую жизнь Джулия Флорес Колк стала свидетелем двух мировых войн, революции в родной Боливии и того, как её город с населением в 3 тыс. человек за полвека увеличился до 175 тыс.

Согласно документам старушки, она родилась 26 октября 1900 года в шахтёрском лагере в боливийских горах. Сейчас она является самой старой женщиной в мире и, возможно, самым старым человеком. Впрочем, представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что не получали заявок от Джулии. Похоже, что старушка нисколько не заботится о том, чтобы доказать свой рекорд. Она даже не слышала о таком справочнике.

Каждый день она наслаждается компанией своих животных - кошек, собак и кур. Она по-прежнему любит есть сладости и петь фольклорные песни для тех, кто приходит к ней в гости.

В детстве Джулия пасла овец и лам в боливийском высокогорье, пока в подростковом возрасте не переехала в долину, где начала продавать фрукты и овощи. Это и стало её главным доходом на всю жизнь. Кроме того, старушка старается правильно питаться, иногда балуя себя сладостями. Джулия никогда не была замужем и не имеет детей.

После того как несколько лет назад Джулия упала, врачи боялись, что она никогда не сможет больше ходить. Однако крепкая старушка доказала обратное. Мало того, государство помогло обустроить ей дом, построив кирпичную дорожку и ванную комнату с перилами.