Кого СССР отправил в космос до Гагарина

Легенда о странных пилотируемых запусках советских космонавтов родилась еще в 1960-е годы. По некоторым данным в то время СССР реализовал несколько неудачных пилотируемых запусков. История о так называемых "нулевых космонавтах" жива и сегодня, хотя прямых доказательств запусков нет. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Космонавт Людмила

В марте 1965 года итальянская газета "Corriere della Sera" опубликовала сенсационные результаты радиоперехватов, сделанных группой радиолюбителей из городка Торре-Берт. По их данным в начале 1960-х годов в Советском Союзе состоялись несколько неудачных пилотируемых космических полетов, приведших к человеческим жертвам. Полет Людмилы из их числа.

"Мне жарко... Мне жарко... Мне жарко... Я вижу пламя!... Что?... Я вижу пламя!... Я вижу пламя!... Мне жарко ... Мне жарко... 32... 32... 41... 41... У нас авария... Да ... Да... Мне жарко!... Мне жарко!... Я ввожу, повторите еще раз!... Я ввожу... Я слушаю!... Мне жарко!..."

Лунная гибель Гагарина

Немыслимая гибель первого космонавта не укладывалась в голове у людей. Отсюда и родился очередной миф: Гагарин умер на Луне. Сторонники теории заговора верят, что Юрий Гагарин отправился к спутнику на космическом аппарате "Зонд-4", но тот потерпел крушение.

Пропавший Белоконев

Об исчезновении еще одного "нулевого" космонавта писала уже американская New York Journal American. Журналисты даже привели якобы перехваченные переговоры Белоконева и Королева, но доказательств никаких предоставить редакция не смогла.

Земля. Давление... Я не слышу Вас, батареи отказали. Кислород. Товарищи, ради Бога, что сделать? Что? Я не могу. Вы понимаете? Вы понимаете? - Алексей Белоконев.

История Германа

Оберта Герман Обет, немецкий ученый и один из пионеров космонавтики рассказывал примерно тогда же о странном суборбитальном запуске капсулы с пилотом. Он вроде как состоялся с полигона Капустин Яр и закончился неудачно. Пилот на землю не вернулся. Но сам Оберт неоднократно признавался: о запуске слышал из третьих уст и никаких доказательств запуска не имеет.

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