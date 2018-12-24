Археологи выяснили, как древняя Бактрия защищалась от набегов кочевников

Ученые Института археологии РАН совместно с коллегами из Института искусствознания Академии наук Узбекистана обнаружили, что на северной границе древней Бактрии в III веке до нашей эры существовала единая фортификационная система, которая перекрывала границу и защищала оазисы Бактрии от набегов кочевников. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Бактрия - историческая область на сопредельных территориях Таджикистана, Узбекистана и Афганистана между горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере. Столицей страны был город Бактры на территории северного Афганистана.



Российские и узбекские специалисты исследовали бактрийскую пограничную крепость Узундару и доказали, что она была частью этой большой фортификационной системы. В результате раскопок 2018 года ученые полностью раскрыли цитадель крепости, составили подробный архитектурный план и получили богатый археологический материал, свидетельствующий о строительстве, жизни и предполагаемой гибели крепости в результате штурма.

"Мы получили уникальный образец, причем это первый и пока единственный образец восточной эллинистической крепости раннего селевкидского времени. Новые данные позволяют утверждать, что крепость Узундара входила в единую систему фортификации. Расположенные здесь воинские гарнизоны неусыпно вели свою службу на протяжении полутора сотни лет", - отметила руководитель бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии Нигора Двуреченская, слова которой цитируются в сообщении.



В центре Бактрии протекала река Окс (современная Амударья) - одна из самых крупных рек Среднеазиатского междуречья. По обе стороны от нее располагались плодородные долины и оазисы, окруженные с юга горной цепью Гиндукуш и отрогами Памира-Алая на востоке и севере. Долгое время ученые придерживались разных точек зрения относительно северной границы Бактрии: одни предполагали, что она проходит по Амударье, другие придерживались версии, что границы проходили выше, по отрогам Гиссарских гор. Открытия и новые данные, полученные в ходе исследования крепости Узундара, поставили точку в этом почти вековом споре и доказали, что граница проходила по горам Байсуна, отмечается в сообщении.

Данные, которые ученые собрали в 2018 году, доказывают, что горные цепи стали естественной границей, проходы между которыми контролировались крепостями, связанными между собой в единую систему фортификации, условно названной участниками экспедиции "Великой Бактрийской стеной".

"С северо-западной стороны вдоль гор шла фортификационная система вплоть до Амударьи - а это около 80 километров. Крепости обменивались огневыми и дымовыми сигналами, и вся эта система была соподчинена. Материалы, полученные нами в ходе разведок, позволили выявить на промежутке в 15 километров эту систему - несколько масштабных фортификационных узлов, связанных между собой выносными стенами, причем эти узлы одинаковы по материалу постройки, по размерам, по обработке камня", - пояснила Двуреченская.

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