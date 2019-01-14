10 самых красивых девушек с веснушками - ФОТО

К россыпи веснушек на лице относятся по-разному - кому-то это кажется красивым, для кого-то это милая изюминка, ну а некоторые видят в рыжих пятнышках лишь изъян внешности.

Day.Az со ссылкой на Elle представляет вам самых красивых девушек, которые поменяют ваше мнение о веснушках.

ПЕНЕЛОПА КРУС

Когда мы говорим о Пенелопе Крус, мы представляем себе смуглую кожу, густую копну темных волос, карие миндалевидные глаза, полные губы... и усыпанные мелкими веснушками нос и щеки актрисы. Знойная испанка всегда утверждала, что ценит естественную красоту, и остается верна своим словам даже в кадре и на красной дорожке: визажисты и гримеры с уважением относятся к желаниям звезды и никогда не "замазывают" ее конопушки.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Звезда сериала "Как я стал русским" на канале СТС никогда не стеснялась своих веснушек - напротив, считала их своей "фишкой". Актриса вспоминает, как, будучи еще школьницей, фотографировалась для классного альбома, и была возмущена, что на снимке были заретушированы все ее конопушки - в итоге Света разыскала фотографа и потребовала вернуть их на место.

АННА ВЬЯЛИЦЫНА

Российская топ-модель Анна Вьялицына признавалась в интервью, что далеко не всегда уверена в себе: "Мне много чего не нравится в собственной внешности. У меня слишком белая кожа, поэтому я никогда не загораю. А еще иногда я думаю, что у меня слишком много веснушек". Сомнения в собственной привлекательности время от времени могут возникнуть у любой, но насчет веснушек Анна тревожится зря: судя по тому, как стараются всегда их подчеркивать визажисты, россыпь рыжих пятнышек на лице модели - это одна из самых очаровательных ее особенностей.

ДЖУЛИАННА МУР

В детстве будущую оскароносицу Джулианну Мур нередко дразнили из-за веснушек: о своих переживаниях по этому поводу она даже написала в 2007 году сказку под названием "Клубника с веснушками" (в 2012 году, кстати, по ней поставили мюзикл). С годами актриса научилась ценить и принимать свое тело таким, какое оно есть, и не обращает внимания на представление других людей о стандартах красоты: "Когда я снимаюсь для журналов, некоторые фотографы предпочитают ретушировать мое лицо, а некоторые оставляют его таким, какое оно есть. Мне же, по большому счету, все равно, что они сделают со мной. Я же актриса".

ЛЮСИ ЛЬЮ

Азиатская красавица Люси Лью уверена: "Веснушки говорят о вашей уникальности и позволяют понять ваш характер. Люди воспринимают обладателей веснушек как веселых и открытых - и мало того, что это крайне приятно, это чистая правда. Посмотрите на меня, и вы убедитесь в этом!"

ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН

Знойная бразильянка не стесняется выходить из дома без грамма косметики на лице - но не старается спрятать веснушки и тогда, когда находится "при исполнении". Прославленный визажист Том Пешо, многие годы проработавший с моделью, рассказывает: "Мы никогда не обсуждали с Жизель ее конопушки - я просто всегда старался подчеркнуть их всеми доступными мне способами, а она и не жаловалась. Потому что, будем честны, это очень сексуально!"

ЭРИН ХИЗЕРТОН

Бывший ангел Victorias Secret также прославилась в свое время не только благодаря безупречным параметрам, но и лицом, которое "любят" камеры. И наверняка не последнюю роль в этом сыграли ее знаменитые веснушки. "Избавиться от них? Никогда! Только преумножать!" - восклицает модель.

ЭММА СТОУН

Однажды рыжеволосая звезда призналась в интервью: "Когда я была ребенком, я ненавидела свои веснушки и довольно рано начала краситься, чтобы маскировать их. Сейчас же мне даже кажется, что их маловато". Недостаток солнечных отметин на лице Эмма Стоун успешно компенсирует при помощи декоративной косметики: ее не раз "ловили" на красных дорожках с нарисованными визажистами конопушками.

ОЛИВИЯ МАНН

"Сколько я себя помню, у меня всегда были веснушки, - делится звезда сериала "Служба новостей" Оливия Манн. - Я не узнаю себя без них и всегда очень расстраиваюсь, когда визажисты наносят мне слишком толстый слой грима. Тогда я прошу нарисовать мне на лице новые!"

БАР РАФАЭЛИ

Когда Бар Рафаэли задают вопрос о вредных привычках, она, недолго думая, почти всегда отвечает: "Я не могу жить без солнечных ванн". Результат налицо: очаровательная голубоглазая израильтянка может похвастаться не одним десятком ярких веснушек, которые и не думает скрывать.