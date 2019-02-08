Самые тяжелые люди в истории человечества - ФОТО
В книге рекордов Гиннесса сразу два человека числятся как самые тяжелые люди в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, первым стал Джоу Броуэр Миннок из Вашингтона. Он родился в 1941 году, а уже в 37 лет весил 635 килограммов. Он страдал от сердечной и дыхательной недостаточности, поэтому, когда у него случился приступ, понадобилось 12 пожарных, чтобы доставить его в больницу. Доктор посчитал, что в организме Джоу накопилось 400 килограммов жидкости.
В больнице он женился на девушке Жаннет, которая весила в 12 раз меньше него. За два года в госпитале ему удалось сбросить 419 килограммов. Но такая быстрая потеря веса отразилась на его здоровье, и он умер в 1983 году.
Самой тяжелой женщиной считается Розали Брэдфорд, которая родилась в 1943 году в Пенсильвании. Пик ее веса достигал 544 килограмма. Девушка всю жизнь боролась с ожирением, но после рождения ребенка ее вес начал увеличиваться. В связи с этим Розали впала в депрессию и даже пыталась покончить жизнь самоубийством, но у нее было недостаточно таблеток для ее веса.
После этого она прошла курс тренировок Ричарда Симонса и за несколько лет сбросила 317 килограммов. Она получила ученую степень по психологии и ездила по стране с мотивирующими речами. В 2006 году она сделала операцию по удалению лишней кожи и скончалась от осложнений.
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