По-настоящему интенсивной и увлекательной собирается стать эта неделя для сети кинотеатров Park Cinema. Вслед за двумя закрытыми премьерами - "Власть" (19 февраля, Park Cinema Metropark) и "Как приручить дракона-3?" (20 февраля, Park Cinema IMAX), 21 февраля в Park Cinema Flame Towers будет представлено немое кино в сопровождении живого оркестра, сообщил Trend пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев, передает Day.Az.

Специальный показ фильма "Подземка" 1928 года пройдет в сопровождении оркестра Азера Гаджиаскерли. Это совместный проект Park Cinema и British Council.

"Власть" - комедийно-драматический фильм режиссера Адама МакКея, главную роль в котором сыграл Кристиан Бэйл. Специально для того, чтобы наиболее органично чувствовать себя вице-президентом Диком Чейни, Бэйл поправился на 30 кг. Другие роли в фильме исполнили Эми Адамс, Стив Карелл и Сэм Рокуэлл. "Власть" номинирована на "Оскар" в восьми категориях.

"Как приручить дракона-3" - мультфильм режиссера Дина Деблуа, еще одна часть саги по мотивам произведений британской писательницы Крессиды Коэулл. На этот раз в фильме Деблуа принимали участие Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крейг Фергюсон и другие. Активную роль в промоушне картины играл звезда "Игры престолов" Кит Харингтон.