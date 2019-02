Существует два основных типа близнецов - монозиготные (однояйцевые, или идентичные) и дизиготные (они же разнояйцевые). Мало кто знает, но имеется также третий тип, промежуточный. Специалисты называют таких близнецов как монозиготные полярные, или полуидентичные, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

И недавно исследователи объявили о рождении таких малышей в австралийском штате Квинсленд. Дети появились на свет четыре года назад, но об их появлении учёные рассказали лишь некоторое время назад.

Многие эксперты окрестили такое событие настоящей сенсацией, поскольку это лишь второй известный случай в истории.

Поясним, что в случае дизиготных близнецов две отдельные яйцеклетки оплодотворяются двумя сперматозоидами, поэтому получившиеся эмбрионы обладают разным генотипом. Такие дети похожи друг на друга как братья и сёстры.

А монозиготные близнецы появляются на свет, когда одна яйцеклетка, оплодотворённая одним сперматозоидом, расщепляется надвое (происходит естественное клонирование). В результате формируются эмбрионы, ДНК которых совпадает на 100 процентов, то есть у них одинаковый генотип. Такие дети всегда одного пола, и похожи они как две капли воды.

В крайне редких случаях встречается третья промежуточная форма, известная как полуидентичные близнецы. Как объясняют специалисты, в этом случае одна яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами одновременно, разделяясь на две таким же образом, как это происходит у идентичных близнецов. Важное отличие состоит в том, что каждый из эмбрионов несёт различную генетическую информацию от отца.

В результате полуидентичные близнецы разделяют три четверти своей ДНК: материнская ДНК у них идентична на 100 процентов, а отцовская ДНК нет, поскольку они произошли от двух разных сперматозоидов.

Согласно статистике, на одну тысячу новорожденных приходится примерно несколько десятков монозиготных и дизиготных близнецов. А вот полуидентичные близнецы невероятно редки.

Первый известный случай рождения таких малышей произошёл в США в 2007 году. Собственно, по этой причине появление на свет австралийских близнецов очень удивило специалистов и они сначала тщательно изучили их, а затем рассказали об этом миру.

В 2007 году специалисты изначально предполагали, что перед ними идентичные близнецы (когда те ещё находились в утробе матери). Медики смогли верно идентифицировать их как полуидентичных только после рождения детей, когда один из младенцев был признан гермафродитом.

Что же касается австралийских близнецов, то доктора определили их как полуидентичных ещё в утробе матери, что стало первым подобным случаем в истории.

"УЗИ матери на шестой неделе показало наличие одной плаценты и двух амниотических мешков, что указывало на идентичных близнецов. Однако на 14 неделе УЗИ показало, что она ждёт и мальчика, и девочку, что невозможно в случае идентичных близнецов", - говорит руководитель исследования профессор Николас Фиск (Nicholas Fisk) из Университета Нового Южного Уэльса.

Чтобы подтвердить свои осторожные предположения, учёные провели генетическое исследование амниотических мешков каждого плода.

Оказалось, что они разделяют 100 процентов ДНК матери и только 78 процентов ДНК отца. Исследователи заключили, что это полуидентичные близнецы. В общей сложности их геномы были идентичны на 89 процентов.

Обычно, если два сперматозоида оплодотворяют одну яйцеклетку, вводится три набора хромосом: по одному от яйцеклетки и по одному от каждого сперматозоида.

Но после такого события эмбрионы в подавляющем большинстве случаев не развиваются, что приводит к выкидышу. Этим и определяется невероятная редкость этого типа близнецов.

"В случае квинслендских сесквизиготных близнецов оплодотворенная яйцеклетка, по-видимому, поровну разделила три набора хромосом на группы клеток, которые затем разделились на две, что привело к формированию близнецов", - говорит другой автор исследования Майкл Габбетт (Michael Gabbett).

К слову, учёные выяснили, насколько редкими могут быть полуидентичные близнецы. Проанализировав базы данных о рождениях близнецов по всему миру, они не обнаружили никаких других подобных случаев, кроме двух известных.

"Сначала мы задались вопросом, были ли, возможно, другие случаи, которые были неверно классифицированы или о которых не сообщалось. Поэтому мы изучили генетические данные 968 близнецов и их родителей. Однако мы не нашли ни других полуидентичных близнецов в этих данных, ни какого-либо другого случая [рождения] полуидентичных близнецов в крупных глобальных исследованиях близнецов", - добавляет Фиск.

Что же касается малышей, которым уже исполнилось четыре года, то они растут счастливыми и здоровыми.

История рождения близнецов была подробно описана в статье, опубликованной в издании The New England Journal of Medicine.