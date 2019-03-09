Издревле в Японии существовал культ светлой кожи. Начиная с эпохи Нара (с 710 года) стала популярна рисовая пудра, которая осветляла кожу лица. С тех пор белая кожа - символ красоты и знак принадлежности к высшему сословию.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

К началу 800-го года считалось, что смуглая кожа может быть только у крестьян, занятых работой на полях.

В период Эдо (с 1600 года) женщины шли на разные ухищрения, чтобы выглядеть "белоснежно". Каждая девушка считала своей обязанностью наносить неудобные слои отбеливающей пудры. Порой лицо смотрелось неестественно с настолько светлой кожей.

Существовали справочники, в которых были советы по отбеливанию кожи. Среди них - травяные отвары, борьба с неровностями и несовершенствами кожи.

Процесс превращения в светлокожую девушку тщательно скрывался от посторонних глаз.

Разнообразие в макияже появилось только в 1960-х годах. До этого существовали только красная помада, черная подводка и белая пудра.