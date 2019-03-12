Над Надеждой Крупской, официальной женой вождя мирового пролетариата, чаще всего посмеиваются за неказистую внешность. Согласно расхожему мнению, Ленин видел в супруге лишь "боевую подругу" и личного секретаря, оставляя "для души" связи на стороне, например, с Инессой Арманд. Насколько это соответствует истине и какова была в действительности семейная жизнь Ленина и Крупской?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Знакомство

Владимир Ульянов и Надежда Крупская впервые встретились в 1893 году в Санкт-Петербурге, в марксистском кружке.

В своей книге "Воспоминания о Ленине" Надежда Константиновна пишет, что сначала ознакомилась с одним из сочинений "приезжего волжанина", которого ей охарактеризовали как "знающего марксиста", а затем уже увидела его вживую. Близким это знакомство стало зимой 1894-95 годов.

Общение между молодыми людьми основывалось на общих политических интересах. Ульянов заходил к Крупской по воскресеньям и вёл с ней долгие беседы. Именно тогда, по видимому, она прониклась к нему нежностью. Когда 25-летний Владимир Ильич заболел воспалением лёгких, Крупская преданно ухаживала за ним. А имевшее место в ту пору неудачное сватовство Ульянова к её подруге Аполлинарии Якубовой только придало ей решимости бороться за его сердце.

Брак

Соратники-революционеры признавали внешнюю непривлекательность Крупской (достаточно, впрочем, спорную в молодости), но всегда подчеркивали её ум. Возможно, это действительно привлекло Владимира Ульянова. И его признание ей в любви, впервые сделанное в письме, не было игрой. Иначе для чего Крупской нужно было бы называться его "невестой", когда она, будучи в 1898 году сосланной под Уфу, "перепросилась" в Минусинский уезд Енисейской губернии, где тогда отбывал ссылку Ленин?

Таинство венчания Владимира и Надежды было совершено в церкви села Шушенское (в советское время эта церковь была разрушена). Первоначально неверующие марксисты не собирались расписываться, но на этом настоял местный полицмейстер, пригрозивший в противном случае выслать девушку. Кольца, которыми обменялись новобрачные, были сделаны из меди. Не стала "золотой" и дальнейшая супружеская жизнь пары.

Бездетность

Для Надежды Крупской, по её словам, в первые месяцы брака "ничего не существовало" кроме любимого ею Владимира. И как она уверяла, любовь была взаимной и даже страстной.

Согласно воспоминаниям революционера Николая Емельянова, Крупская позднее признавалась, что они с мужем "очень хотели детей", но этому помешали ее болезни, против которых медицина оказалась бессильна. Тяжелое заболевание придатков яичников спровоцировали условия тюремного заключение. Отсутствие наследников тяжело переживал и Ленин.

Совместная жизнь

Крупская стала для Ленина не только женой - она действительно была его секретарём и ближайшей помощницей в политической борьбе. Она переписывала и редактировала его письма и статьи для газеты "Искра" - в эмиграции публицистика и переводы составляли их основной заработок. Вести же хозяйство помогала мать Крупской - Елизавета Васильевна, жившая с дочерью и зятем до самой смерти в 1915 году.

Авторитарный характер Ленина в семейной атмосфере проявлялся не столь явно. Несмотря на то, что её муж уже был лидером партии РСДРП, Крупская не боялась с ним спорить и зачастую выходила победительницей.

Измена

В зрелом возрасте внешность Крупской изрядно испортила базедова болезнь - продолжение всё той же простуды придатков, подхваченной ею ранее. Результатом аутоиммунного заболевания стали выпученные глаза и зоб.

Возможно, именно это толкнуло Владимира Ильича в объятия другой женщины - убеждённой коммунистки Инессы Арманд. С ней он познакомился в 1909 году в Париже или Брюсселе. Характер их отношений остаётся спорным, но, по одной из версий, Ленин фактически обрел себе вторую жену, не отказываясь при этом от первой. Крупская, по всей видимости, тяжело переживала тот факт, что ей приходится делить Владимира с кем-то ещё. Но она, пересилив себя, сумела даже подружиться с Инессой Арманд - у них, пламенных революционерок, действительно было много общего. Арманд ничего не имела против жизни "втроём".

В итоге Надежда Константиновна вышла победительницей. После 1917 года она живёт с Лениным в России, а Инесса Арманд отдельно. Арманд занимала видные посты в партии большевиков по "женской линии" и умерла от холеры в 1920 году. У Крупской же впереди были годы ухаживания за больным мужем. Примечательно, что после его смерти Надежда Константиновна предложила похоронить Ильича рядом с Инессой - своеобразный жест великодушия. Но руководство партии эту идею не поддержало.

Несмотря на все сложности семейной жизни, Крупская осталась верна Ленину и его делу до конца - об этом свидетельствует и тон ее воспоминаний о вожде и вся ее дальнейшая жизнь в СССР, посвященная тому, чтобы имя её мужа не было забыто.