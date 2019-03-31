Американский художник Эверест Пипкин запустил сайт Default Filename TV - агрегатор самого "недоступного" видео с YouTube. Туда попадают только те ролики, которые были загружены на платформу Google в состоянии "как есть", - то есть прямо с камеры и сразу после съемки, без изменения имен файлов и других правок. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Видео воспроизводятся в случайном порядке и без участия рекомендательных алгоритмов Google - с их помощью найти похожий контент было бы невозможно. Судя по именам файлов, таким как "DSC 1197" или "IMG 3356", пользователи загружали эти ролики на YouTube в личных целях и не имели намерения делиться ими с посторонними.

Как рассказал Пипкин изданию The Verge, его сервис ищет видео с включенной функцией безопасного поиска, но иногда нежелательный контент все-таки может попасться, как это бывает на YouTube. Лимита на длину не накладывается, хотя продолжительность большинства роликов ограничена 1-5 минутами.

Default Filename TV - не первый тематический агрегатор видео с YouTube. К похожим проектам, например, можно отнести youhole.tv, на котором отключены фильтры "вредного" контента, или Randomly Inspired, который находит видео с нулевым количеством просмотров.