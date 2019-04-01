По мере того как в Северное полушарие снова возвращается тепло и наступает весна, мир вновь погружается в яркие краски - цветут цветы и деревья, птицы возвращаются после перелета, Солнце светит ярче.

Сегодня мы хотим показать вам небольшую коллекцию великолепных фотографий, снятых в течение последних нескольких недель в Северной Америке, Азии и Европе.

Фото: Reuters, Associated Press, AFP, Getty Images, Steely Images, Shutterstock